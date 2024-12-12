Песков заверил, что последует ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу
Россия непременно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в четверг, 12 декабря.
«Хотел бы напомнить о ясном и чётком заявлении Министерства обороны Российской Федерации, сделанном вчера, где было указано, что ответ последует», — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что «реакция будет осуществлена тогда и так, как это будет считаться целесообразным».
Напоминаем, что в ночь на 11 декабря Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке со стороны вооруженных сил Украины. К счастью, среди гражданского населения жертв не было. Министерство обороны России сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих из-за падения обломков ракет.
Life.ru / Kandinsky 3.1