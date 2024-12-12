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Регион
12 декабря, 09:24

Песков заверил, что последует ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу

Россия непременно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в четверг, 12 декабря.

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

«Хотел бы напомнить о ясном и чётком заявлении Министерства обороны Российской Федерации, сделанном вчера, где было указано, что ответ последует», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что «реакция будет осуществлена тогда и так, как это будет считаться целесообразным».

Удар ракетами ATACMS по Таганрогу не останется без ответа, пообещали в Минобороны
Удар ракетами ATACMS по Таганрогу не останется без ответа, пообещали в Минобороны

Напоминаем, что в ночь на 11 декабря Таганрог Ростовской области подвергся ракетной атаке со стороны вооруженных сил Украины. К счастью, среди гражданского населения жертв не было. Министерство обороны России сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих из-за падения обломков ракет.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Марина Фещенко
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