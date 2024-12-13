Массированные удары «‎возмездия» по Украине подняли в небо польские истребители

В Польше командование Вооружёнными силами сообщило, что Россия якобы использовала дроны, крылатые баллистические ракеты для ударов по украинским объектам в критической близости к её границе. В качестве мер предосторожности Варшава была вынуждена поднять в воздух истребители.

«Оперативный командующий ВС Польши привёл в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были активированы дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в тексте польского ведомства в соцсети.

Как поясняется, подобные меры стали для польской стороны вынужденным шагом «для обеспечения собственной безопасности». Варшава также пообещала, что будет внимательно следить за развитием событий у своих границ и держать военные силы в полной готовности к возможному незамедлительному реагированию.