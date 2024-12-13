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Регион
13 декабря, 09:01

Массированные удары «‎возмездия» по Украине подняли в небо польские истребители

Польша подняла военную авиацию из-за ударов РФ по объектам на Украине

В Польше командование Вооружёнными силами сообщило, что Россия якобы использовала дроны, крылатые баллистические ракеты для ударов по украинским объектам в критической близости к её границе. В качестве мер предосторожности Варшава была вынуждена поднять в воздух истребители.

«Оперативный командующий ВС Польши привёл в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были активированы дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в тексте польского ведомства в соцсети.

Как поясняется, подобные меры стали для польской стороны вынужденным шагом «для обеспечения собственной безопасности». Варшава также пообещала, что будет внимательно следить за развитием событий у своих границ и держать военные силы в полной готовности к возможному незамедлительному реагированию.

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Ранее сообщалось, что в конце ноября Польша повысила уровень готовности своих сил противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за воздушной тревоги на Украине. Для защиты польского воздушного пространства также была привлечена авиация НАТО.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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