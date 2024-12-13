«Удары возмездия» настигли шесть энергообъектов Львовской области

«Удары возмездия» настигли шесть объектов в трёх районах Львовской области, сообщил заместитель главы региональной военной администрации Андрей Годик. По его словам, сейчас власти оценивают масштабы нанесённого ущерба.

«Шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в трёх районах области. Есть повреждения, есть разрушения, их масштабы устанавливаются», — сказал чиновник в эфире украинского телемарафона.