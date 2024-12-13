«Удары возмездия» настигли шесть энергообъектов Львовской области
Власти Львовской области сообщили о взрывах на шести энергообъектах
«Удары возмездия» настигли шесть объектов в трёх районах Львовской области, сообщил заместитель главы региональной военной администрации Андрей Годик. По его словам, сейчас власти оценивают масштабы нанесённого ущерба.
«Шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в трёх районах области. Есть повреждения, есть разрушения, их масштабы устанавливаются», — сказал чиновник в эфире украинского телемарафона.
Как сообщал Life.ru, сегодня Украина проснулась от взрывов по объектам энергетики, которые обслуживают киевский ВПК. По данным Зеленского, российские военные запустили 93 ракеты и около 200 боевых дронов. Он отметил, что ВС РФ не ограничены в дальнобойности вооружений. В российском МО рассказали, что это «ответка» Киеву на применение американской ракеты ATACMS по Ростовской области. Удары возмездия были настолько сильными, что даже всколыхнули Польшу.
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