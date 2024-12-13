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Регион
13 декабря, 10:29

«Удары возмездия» настигли шесть энергообъектов Львовской области

Власти Львовской области сообщили о взрывах на шести энергообъектах

«Удары возмездия» настигли шесть объектов в трёх районах Львовской области, сообщил заместитель главы региональной военной администрации Андрей Годик. По его словам, сейчас власти оценивают масштабы нанесённого ущерба.

«Шесть объектов критической энергетической инфраструктуры в трёх районах области. Есть повреждения, есть разрушения, их масштабы устанавливаются», — сказал чиновник в эфире украинского телемарафона.

Украина снизила мощность больше половины атомных реакторов после удара ВС РФ
Украина снизила мощность больше половины атомных реакторов после удара ВС РФ

Как сообщал Life.ru, сегодня Украина проснулась от взрывов по объектам энергетики, которые обслуживают киевский ВПК. По данным Зеленского, российские военные запустили 93 ракеты и около 200 боевых дронов. Он отметил, что ВС РФ не ограничены в дальнобойности вооружений. В российском МО рассказали, что это «ответка» Киеву на применение американской ракеты ATACMS по Ростовской области. Удары возмездия были настолько сильными, что даже всколыхнули Польшу.

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Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Александра Мышляева
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