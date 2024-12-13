Украина снизила мощность больше половины атомных реакторов после удара ВС РФ

На Украине пять из девяти действующих атомных реакторов снизили генерацию электроэнергии. Это произошло после ударов ВС РФ по различным объектам энергетической инфраструктуры.

«Сегодня пять из девяти функционирующих ядерных реакторов сократили мощность генерации после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на странице в соцсети X.

Напомним, что сегодня, 13 декабря, российская армия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. По словам Владимира Зеленского, ВС РФ запустили 93 ракеты и около 200 беспилотников. Шокированный экс-комик добавил, что Россия не ограничена в дальнобойности вооружений. В Минобороны РФ заявили, что все атаки являются ответом на применение американской ракеты ATACMS по Ростовской области.