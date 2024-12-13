Пятница, 13-е, для ВСУ. Армия России накрыла Украину рекордным количеством «Гераней» и «Кинжалов» Украина шокирована масштабными ударами Армии России по военной и критической инфраструктуре киевского режима на западе страны. Это был ответ за атаку ВСУ американскими ракетами ATACMS по Ростовской области. 13 декабря, 10:37 Боец Армии России и БПЛА. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В течение прошедшей ночи и утра российские войска нанесли серию ракетно-беспилотных ударов по Украине. Атаки проходили в несколько «волн», в работе участвовали и авиация, и флот, и наши беспилотные системы. Противник пишет о том, что по количеству применённых беспилотников, «вероятно, установлен рекорд». В атаке, вероятно, принимало участие не менее 200 «Гераней». Польские власти даже подняли в небо свою авиацию, вероятно, для перехвата наших БПЛА.

Все источники сходятся на поражении энергоинфраструктуры, некоторые сообщают о повреждении транспортных путей. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет: «Сегодня были атакованы энергетика, газовые и транспортные сети, а также ключевые объекты инфраструктуры. Есть прилёты и повреждения. Били по Стрыю, по Бурштынской ТЭС, по Тернопольской области, были прилёты в Одессе. Также были взрывы в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой и Черкасской областях».

Схожую оценку ситуации даёт и Посольство США на Украине: «Критическая инфраструктура Украины подверглась очередной массированной атаке. Россия запустила шквал баллистических ракет, нацеленных на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране».

В соцсетях появилось множество видео с пролётом ракет над Центральной Украиной. Судя по всему, большая часть поражённых целей приходится на запад страны. Украинский ДТЭК уже жалуется на серьёзные повреждения своих ТЭС. Их сообщения подкрепляют местные власти, которые говорят об отключении половины потребителей от электроэнергии. Администрация Ивано-Франковской области вообще заявила, что их регион подвергся «самой массированной атаке за всё время конфликта».

Для исправления ситуации украинские власти могут перегрузить свои АЭС и попытаться выжать из них большее количество электроэнергии. Telegram-канал Condottiero пишет: «После ракетного удара сегодня утром примерно 60–70% абонентов Украины без света и воды. Скоро и без тепла. Это больно. Устранить получится 40% аварийного отключения. Температуры снижаются, растёт нагрузка. Две АЭС работают на полную мощность».

Зная опыт ядерных провокаций ВСУ у Запорожской АЭС в Энергодаре, нельзя исключать, что киевские власти вновь пойдут на «эксперимент» с атомной энергией. Возможно, только в повышенной нагрузке своих АЭС украинские власти видят спасение от зимних холодов. Ведь воспринимать мирные инициативы Зеленский, кажется, не готов.

Авторы Кирилл Золотарев