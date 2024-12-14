Украинский лейтенант жёстко прошёлся по виновникам катастрофы ВСУ в «Кураховском мешке»

Украинское командование должно понести ответственность за то, что бросило своих бойцов в «мешке» под Курахово, где сейчас инициатива ведения боя полностью на стороне России. Об этом рассказал изданию «Страна» лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

«Ситуация в «Кураховском мешке» такова, что ребят, очевидно, придётся выводить по серяку, чтобы хоть не по красной зоне… Всё очень просто, эта вся хрень благодаря дебильным приказам, благодаря лжи в докладах, благодаря желанию некоторых дегенератов выслужиться, благодаря тому, что нет механизма контроля/возможности обжалования решения командира, благодаря тому, что нет механизма наказания за такие преступления», – поделился он.

По его словам, украинские командиры отдают «тупорылые» приказы и не докладывают всю правду о плачевном положении ВСУ, чтобы выслужиться перед своим начальством в Киеве. Боец эмоционально раскритиковал киевские власти, обвинив их в том, что никто даже не несёт ответственности за потерю личного состава, рядовых военнослужащих просто бросают и бегут, как это случилось в Курахово.