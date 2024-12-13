Командование Вооружённых сил Украины, похоже, фактически списало со счетов батальон, расположенный под Курахово в ДНР, не позволяя ему покидать свои позиции и не обеспечивая боеприпасами. Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на военных.

Офицеры 79-й десантной бригады ВСУ сообщили изданию, что уже две недели ожидают приказа об отступлении, так как их пути снабжения были практически отрезаны.

«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... Нас атакуют со всех сторон», — цитирует газета слова военнослужащих.

Postimees подводит итог, отмечая, что, судя по всему, вышестоящее командование уже списало украинский десантный батальон со счетов, так как в последние недели бойцы практически не получали боеприпасы для тяжелого вооружения.