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Регион
13 декабря, 13:51

Командование ВСУ решило «обнулить» свой гарнизон, «‎замурованный» у Кураховской ТЭС

Postimees: Батальон ВСУ под Курахово списали со счетов, не разрешив отступать

Командование Вооружённых сил Украины, похоже, фактически списало со счетов батальон, расположенный под Курахово в ДНР, не позволяя ему покидать свои позиции и не обеспечивая боеприпасами. Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на военных.

Офицеры 79-й десантной бригады ВСУ сообщили изданию, что уже две недели ожидают приказа об отступлении, так как их пути снабжения были практически отрезаны.

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«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь... Нас атакуют со всех сторон», — цитирует газета слова военнослужащих.

Postimees подводит итог, отмечая, что, судя по всему, вышестоящее командование уже списало украинский десантный батальон со счетов, так как в последние недели бойцы практически не получали боеприпасы для тяжелого вооружения.

Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово
Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово

Ранее Life.ru сообщал, что группировка ВСУ, укрывшаяся на территории Кураховской ТЭС в ДНР, фактически оказалась заблокирована нашими войсками. Противник выбрал эту станцию в качестве укрытия и оборудовал на её территории огневые позиции, используя оставленные советскими властями сооружения. Однако украинские военные не учли возможные риски и попали в ловушку, оказавшись в своей же «крепости».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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