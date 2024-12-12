Выхода нет! Украинский гарнизон Кураховской ТЭС «‎замурован» в своей крепости

Группировка ВСУ, которая укрылась на территории ТЭС в Курахове в ДНР, фактически оказалась заблокирована нашими военными. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Там отметили, что противник выбрал Кураховскую ТЭС в качестве укрытия и оборудовал там огневые позиции. При этом украинские военные использовали укрытия, оставленные ещё советскими властями. Однако бойцы вражеской армии ошибки прошлого не учли, поэтому угодили в ловушку в своей же «крепости». На данный момент солдаты ВСУ оказались там «‎замурованы» и безуспешно пытаются покинуть территорию станции.