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Регион
12 декабря, 10:24

Выхода нет! Украинский гарнизон Кураховской ТЭС «‎замурован» в своей крепости

Российские военные заблокировали оставшуюся на ТЭС в Курахове группировку ВСУ

Группировка ВСУ, которая укрылась на территории ТЭС в Курахове в ДНР, фактически оказалась заблокирована нашими военными. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Там отметили, что противник выбрал Кураховскую ТЭС в качестве укрытия и оборудовал там огневые позиции. При этом украинские военные использовали укрытия, оставленные ещё советскими властями. Однако бойцы вражеской армии ошибки прошлого не учли, поэтому угодили в ловушку в своей же «крепости». На данный момент солдаты ВСУ оказались там «‎замурованы» и безуспешно пытаются покинуть территорию станции.

Наш десант на лодках форсировал Кураховское водохранилище и отбросил ВСУ, дерзкий манёвр снят на видео
Наш десант на лодках форсировал Кураховское водохранилище и отбросил ВСУ, дерзкий манёвр снят на видео

Согласно последним данным, Российская армия активно выбивает ВСУ из поселка Шевченко к северо-западу от Курахово в ДНР. Параллельно идёт операция по зачистке малой родины великого композитора Сергея Прокофьева – Сонцовки. В освобождённой части Курахово, в Покровском районе ДНР. На самое высокое здание города уже российский флаг уже водрузили бойцы 5-й бригады Вооружённых сил России.

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War-book.ru

Александра Мышляева
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