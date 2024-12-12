Выхода нет! Украинский гарнизон Кураховской ТЭС «замурован» в своей крепости
Российские военные заблокировали оставшуюся на ТЭС в Курахове группировку ВСУ
Группировка ВСУ, которая укрылась на территории ТЭС в Курахове в ДНР, фактически оказалась заблокирована нашими военными. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Там отметили, что противник выбрал Кураховскую ТЭС в качестве укрытия и оборудовал там огневые позиции. При этом украинские военные использовали укрытия, оставленные ещё советскими властями. Однако бойцы вражеской армии ошибки прошлого не учли, поэтому угодили в ловушку в своей же «крепости». На данный момент солдаты ВСУ оказались там «замурованы» и безуспешно пытаются покинуть территорию станции.
Согласно последним данным, Российская армия активно выбивает ВСУ из поселка Шевченко к северо-западу от Курахово в ДНР. Параллельно идёт операция по зачистке малой родины великого композитора Сергея Прокофьева – Сонцовки. В освобождённой части Курахово, в Покровском районе ДНР. На самое высокое здание города уже российский флаг уже водрузили бойцы 5-й бригады Вооружённых сил России.