«Нужно окопы копать!» В подконтрольном ВСУ Краматорске возмутились перекладыванием плитки в городе

Коммунальщики подконтрольного киевскому режиму Краматорска (ДНР) активно перекладывают плитку в Саду Бернацкого. На это обратил внимание местный житель, опубликовавший видео работ и неприятно удивлённый тому, что городские власти заняты благоустройством тротуаров, а не подготовкой к боям с российской армией.

Житель Краматорска недоумевает из-за новой плитки в городе вместо окопов, блиндажей и прочих укреплений. Видео © Telegram / УНИАН

«Линия фронта от Краматорска в 19 километрах. Буквально за полгода, она может стать и два километра. Возможно, им лучше показать, где копать окопы, блиндажи и так далее. Не хочется, чтобы Краматорск ожидала судьба Покровска», — говорит автор ролика.