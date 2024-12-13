«Нужно окопы копать!» В подконтрольном ВСУ Краматорске возмутились перекладыванием плитки в городе
Житель прифронтового Краматорска возмутился перекладыванием плитки в городе
Коммунальщики подконтрольного киевскому режиму Краматорска (ДНР) активно перекладывают плитку в Саду Бернацкого. На это обратил внимание местный житель, опубликовавший видео работ и неприятно удивлённый тому, что городские власти заняты благоустройством тротуаров, а не подготовкой к боям с российской армией.
Житель Краматорска недоумевает из-за новой плитки в городе вместо окопов, блиндажей и прочих укреплений. Видео © Telegram / УНИАН
«Линия фронта от Краматорска в 19 километрах. Буквально за полгода, она может стать и два километра. Возможно, им лучше показать, где копать окопы, блиндажи и так далее. Не хочется, чтобы Краматорск ожидала судьба Покровска», — говорит автор ролика.
Позже руководитель Краматорской ГВА Александр Гончаренко в беседе с местным изданием объяснил замену брусчатки на том участке скрытыми дефектами и проседанием покрытия прежней кладки. По его словам, заказ на работы поступил от местного управления капитального строительства, а городская администрация с февраля 2022 года не заключала договоров на укладку плитки в Саду Бернацкого и не выделяла средства на эти цели.
Ранее в западных СМИ признали, что Армия России продвигается самым быстрым темпом с 2022 года, прорывая позиции украинских ВС. Инсайдеры сообщают, что нашим военнослужащим удалось продвинуться южнее Покровска, получив таким образом возможность обойти основные фортификации противника по открытой местности. Кроме того, как писал Life.ru, российские бойцы заблокировали группировку ВСУ в ТЭС в Курахове, изолировав украинское подразделение в собственном укреплении. На фоне этого сегодня в Верховной раде сообщили о смене командующего обороной Покровска и Курахова: генерал Александр Луценко уступает командование генералу Александру Тарнавскому.
Telegram / УНИАН