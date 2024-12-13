ВСУ сменили командующего обороной Покровска, куда стремительно движется Армия РФ

Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) сменило командующего обороной Красноармейска (украинское название — Покровск) и Курахово. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её словам, место генерала Александра Луценко занял генерал Александр Тарнавский.

«Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТГ «Донецк». Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействия наступлению россиян на Запорожье и Днепр. Теперь руководить будет генерал Тарнавский», — написала нардеп в телеграм-канале.

По словам Безуглой, у Тарнавского есть опыт операций в Харьковской области. Депутат сочла это «хорошей новостью». Плохой она назвала увольнение полковника Кузива с должности руководителя медицинского обеспечения активного фронта.