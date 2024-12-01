В Раде предрекли потерю новых территорий из-за отзыва бригадного генерала Драпатого в тыл
Депутат Рады Безуглая предрекла потерю ДНР из-за перестановок в ВСУ до 20 января
Российские войска могут полностью освободить территорию ДНР ещё до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, так как Владимир Зеленский своими кадровыми назначениями ослабил фронт. Таким мнением поделилась в телеграм-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя вступление в должность командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.
«В течение недели поступает информация об активизации российского наступления на Краматорск. Одна из ключевых бригад под руководством Драпатого — 93-я, командиром которой является Палиса. В дни, когда враг активизирует наступление, Драпатого и Палис назначают в Киев на небоевые должности. Это влечёт за собой управленческий вакуум как во фронтовой структуре управления, так и в одной из ключевых бригад в момент наступления противника», — объяснила она.
Безуглая уверена, что Драпатому нужно было предоставить больше полномочий на передовой, а не отправлять на «тыловую должность». По её словам, сейчас военнослужащий будет заниматься только бумажной работой, координировать работу военкоматов, готовить резервы. При этом в подчинении у Драпатого сейчас окажутся исключительно «кумовья, сваты и друзья генеральских кланов», добавила нардеп. По её мнению, у Драпатого уйдут месяцы на то, чтобы разобраться в тыловых вопросах, хотя его специализация — боевое управление.
Всё это, как полагает Безуглая, обернётся тотальным крахом ВСУ на фронте, в том числе в курском приграничье, где командиром был Апостол. Она резюмировала, что вся ситуация с новыми назначениями «выглядит как спланированная российская операция».
Напомним, Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, заместителем главкома стал Олег Апостол. А Павел Палиса стал заместителем главы Офиса президента Украины. В Киеве надеются, что кадровые перестановки помогут повысить боеспособность ВСУ.
ТАСС / Алексей Коновалов