Российские войска могут полностью освободить территорию ДНР ещё до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, так как Владимир Зеленский своими кадровыми назначениями ослабил фронт. Таким мнением поделилась в телеграм-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя вступление в должность командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.

«В течение недели поступает информация об активизации российского наступления на Краматорск. Одна из ключевых бригад под руководством Драпатого — 93-я, командиром которой является Палиса. В дни, когда враг активизирует наступление, Драпатого и Палис назначают в Киев на небоевые должности. Это влечёт за собой управленческий вакуум как во фронтовой структуре управления, так и в одной из ключевых бригад в момент наступления противника», — объяснила она.

Безуглая уверена, что Драпатому нужно было предоставить больше полномочий на передовой, а не отправлять на «тыловую должность». По её словам, сейчас военнослужащий будет заниматься только бумажной работой, координировать работу военкоматов, готовить резервы. При этом в подчинении у Драпатого сейчас окажутся исключительно «кумовья, сваты и друзья генеральских кланов», добавила нардеп. По её мнению, у Драпатого уйдут месяцы на то, чтобы разобраться в тыловых вопросах, хотя его специализация — боевое управление.

Всё это, как полагает Безуглая, обернётся тотальным крахом ВСУ на фронте, в том числе в курском приграничье, где командиром был Апостол. Она резюмировала, что вся ситуация с новыми назначениями «выглядит как спланированная российская операция».