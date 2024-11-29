Зеленский назначил Драпатого новым командующим Сухопутными силами ВСУ, его замом стал Апостол
Зеленский назначил Драпатого новым командующим Сухопутными силами ВСУ
Новый командующий Сухопутными силами ВСУ генерал Драпатый. Обложка © Wikipedia.org / kommander.nord
Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, заместителем главкома стал Олег Апостол. По словам Зеленского, все назначения согласованы с Сырским
«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении <...> полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», — утверждает Зеленский.
По словам Зеленского, главная задача Драпатого и Апостола — существенно повысить боеспособность ВСУ, а также обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми.
Другим своим указом Зеленский снял Александра Павлюка с должности командующего Сухопутными силами ВСУ. Павлюк занимал эту должность с февраля, сменив на ней Сырского.