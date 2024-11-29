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29 ноября, 15:11

Зеленский назначил Драпатого новым командующим Сухопутными силами ВСУ, его замом стал Апостол

Зеленский назначил Драпатого новым командующим Сухопутными силами ВСУ

Новый командующий Сухопутными силами ВСУ генерал Драпатый. Обложка © Wikipedia.org / kommander.nord

Новый командующий Сухопутными силами ВСУ генерал Драпатый. Обложка © Wikipedia.org / kommander.nord

Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, заместителем главкома стал Олег Апостол. По словам Зеленского, все назначения согласованы с Сырским

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении <...> полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», — утверждает Зеленский.

По словам Зеленского, главная задача Драпатого и Апостола — существенно повысить боеспособность ВСУ, а также обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми.

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Другим своим указом Зеленский снял Александра Павлюка с должности командующего Сухопутными силами ВСУ. Павлюк занимал эту должность с февраля, сменив на ней Сырского.

Никита Никонов
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