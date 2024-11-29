Зеленский назначил Драпатого новым командующим Сухопутными силами ВСУ, его замом стал Апостол

Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, заместителем главкома стал Олег Апостол. По словам Зеленского, все назначения согласованы с Сырским

«Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении <...> полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях», — утверждает Зеленский.

По словам Зеленского, главная задача Драпатого и Апостола — существенно повысить боеспособность ВСУ, а также обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми.