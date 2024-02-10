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Назван преемник "генерала 200" на посту командующего Сухопутными войсками Украины

Кабмин Украины уволил с должности первого замминистра обороны Павлюка

10 февраля, 11:15
Александр Павлюк. Обложка © Wikipedia / Київська ОВА

Александр Павлюк. Обложка © Wikipedia / Київська ОВА

На Украине отправлен в отставку первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Об этом рассказал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на иную работу", — говорится в тексте.

По данным украинских СМИ, Павлюк займёт пост командующего Сухопутными войсками ВС Украины, который ранее занимал главком ВСУ Александр Сырский.

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Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, уволив его предшественника Валерия Залужного и поблагодарив "за два года защиты" страны. Новый главком родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником, уехавшим на Украину. При этом солдаты ВСУ дали главкому прозвище Мясник и Генерал 200 по аналогии с "грузом 200".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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