Назван преемник "генерала 200" на посту командующего Сухопутными войсками Украины
Кабмин Украины уволил с должности первого замминистра обороны Павлюка
Александр Павлюк. Обложка © Wikipedia / Київська ОВА
На Украине отправлен в отставку первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Об этом рассказал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на иную работу", — говорится в тексте.
По данным украинских СМИ, Павлюк займёт пост командующего Сухопутными войсками ВС Украины, который ранее занимал главком ВСУ Александр Сырский.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, уволив его предшественника Валерия Залужного и поблагодарив "за два года защиты" страны. Новый главком родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные. Брат Сырского ранее рассказал, что давно не общается с родственником, уехавшим на Украину. При этом солдаты ВСУ дали главкому прозвище Мясник и Генерал 200 по аналогии с "грузом 200".