В России повторно объявили в розыск двух украинских генералов
МВД повторно объявило в розыск украинских генералов Драпатого и Николюка
Михаил Драпатый (слева) и Виктор Николюк. Обложка © Wikipedia.org / kommander.nord / Facebook* (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)
МВД России повторно объявило в розыск назначенного сегодня командующим оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и бывшего командующего группировкой ВСУ "Север" генерал-майора Виктора Николюка. Информация следует из базы данных ведомства.
"Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке на сайте МВД.
Также в базе ведомства переобъявленным в розыск значится Николюк. Статьи, по которым разыскиваются украинские генералы, не называются. В первый раз их объявляли в розыск ещё в сентябре прошлого года.
Ранее стало известно, что МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. В начале марта текущего года российский СК предъявил ему заочное обвинение. По данным следствия, Воронченко отвечал за подготовку боевиков ВСУ, обстреливавших населённые пункты ДНР и ЛНР, что привело к гибели более чем 330 человек.