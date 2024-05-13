В России повторно объявили в розыск двух украинских генералов

МВД России повторно объявило в розыск назначенного сегодня командующим оперативно-тактической группировкой ВСУ "Харьков" генерала Михаила Драпатого и бывшего командующего группировкой ВСУ "Север" генерал-майора Виктора Николюка. Информация следует из базы данных ведомства.

"Михаил Васильевич Драпатый. 21.11.1982. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке на сайте МВД.

Также в базе ведомства переобъявленным в розыск значится Николюк. Статьи, по которым разыскиваются украинские генералы, не называются. В первый раз их объявляли в розыск ещё в сентябре прошлого года.

