МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко
Игорь Воронченко. Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. По данным базы ведомства, он разыскивается по уголовной статье.
"Игорь Александрович Воронченко, 22.08.1964. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке на сайте МВД.
Статья, по которой его разыскивают, не называется.
Игорь Воронченко командовал украинскими ВМС с 2 июля 2016 года по 11 июня 2020 года. Затем он был назначен на должность главного инспектора Минобороны Незалежной. В начале марта текущего года СК России предъявил Воронченко заочное обвинение. По данным следствия, он отвечал за подготовку боевиков ВСУ, обстреливавших населённые пункты ДНР и ЛНР, что привело к гибели более чем 330 человек, в том числе 12 детей. Также зафиксированы массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-депутата Рады Игоря Мирошниченко. Он был членом украинского парламента VII созыва в 2012–2014 годах, а с 2015 по 2020 год являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии "Свобода".