Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 17:31

МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

Игорь Воронченко. Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Игорь Воронченко. Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. По данным базы ведомства, он разыскивается по уголовной статье.

"Игорь Александрович Воронченко, 22.08.1964. Разыскивается по статье УК", — сказано в карточке на сайте МВД.

Статья, по которой его разыскивают, не называется.

Игорь Воронченко командовал украинскими ВМС с 2 июля 2016 года по 11 июня 2020 года. Затем он был назначен на должность главного инспектора Минобороны Незалежной. В начале марта текущего года СК России предъявил Воронченко заочное обвинение. По данным следствия, он отвечал за подготовку боевиков ВСУ, обстреливавших населённые пункты ДНР и ЛНР, что привело к гибели более чем 330 человек, в том числе 12 детей. Также зафиксированы массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Life.ru узнал, какие статьи УК РФ висят на Гройсмане и Данилове и за что Авакову* светит пожизненное
Life.ru узнал, какие статьи УК РФ висят на Гройсмане и Данилове и за что Авакову* светит пожизненное

Ранее МВД России объявило в розыск экс-депутата Рады Игоря Мирошниченко. Он был членом украинского парламента VII созыва в 2012–2014 годах, а с 2015 по 2020 год являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии "Свобода".

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • МВД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров