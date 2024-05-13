МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Воронченко

Игорь Воронченко командовал украинскими ВМС с 2 июля 2016 года по 11 июня 2020 года. Затем он был назначен на должность главного инспектора Минобороны Незалежной. В начале марта текущего года СК России предъявил Воронченко заочное обвинение. По данным следствия, он отвечал за подготовку боевиков ВСУ, обстреливавших населённые пункты ДНР и ЛНР, что привело к гибели более чем 330 человек, в том числе 12 детей. Также зафиксированы массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры.