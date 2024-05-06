Life.ru узнал, какие статьи УК РФ висят на Гройсмане и Данилове и за что Авакову* светит пожизненное

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков*, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман объявлены в розыск по статье 356 ч. 1 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны). Об этом сообщают источники Life.ru. В России им грозит до 20–30 лет лишения свободы.

В свою очередь, Алексей Данилов, возглавлявший Совет национальной безопасности и обороны Украины, разыскивается по статьям "Террористический акт" и "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)". В сумме ему грозит до 30 лет лишения свободы.

На Авакове*, по нашим данным, висит ещё четыре статьи: "Похищение человека организованной группой", "Убийство двух или более лиц", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а также "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". По данным следствия, с ведома экс-министра Авакова*, олигарха Игоря Коломойского и других лиц из числа высших руководителей Министерства обороны Украины было организовано похищение журналистов "Звезды" Андрея Сушенкова и Антона Малышева. В совокупности по всем статьям ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

А ранее Life.ru узнал, по каким статьям МВД разыскивает Зеленского. Оказывается, против него были возбуждены уголовные дела минимум по двум статьям (о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещённых средств и методов ведения войны).