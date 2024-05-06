Life.ru узнал, по каким статьям МВД разыскивает Зеленского
SHOT: Против Зеленского в ДНР возбуждены уголовные дела минимум по двум статьям
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Против Владимира Зеленского в ДНР были возбуждены уголовные дела минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Именно из-за этого он попал в базу розыска МВД РФ, сообщает SHOT.
Те же статьи вменялись и экс-президенту Украины Петру Порошенко, который также находится в розыске.
Напомним, о том, что МВД РФ объявило Зеленского в розыск, стало известно 4 мая. Вскоре после этого в базе МВД появился и Пётр Порошенко. Статьи, по которым их разыскивают, не уточнялись.