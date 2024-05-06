Life.ru узнал, по каким статьям МВД разыскивает Зеленского

Против Владимира Зеленского в ДНР были возбуждены уголовные дела минимум по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Именно из-за этого он попал в базу розыска МВД РФ, сообщает SHOT.