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8 мая, 00:25

МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко

МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко по уголовной статье

Бывший депутат Верховной рады Украины и журналист Игорь Мирошниченко. Обложка © ТАСС / Igor Golovniov / Zuma

Бывший депутат Верховной рады Украины и журналист Игорь Мирошниченко. Обложка © ТАСС / Igor Golovniov / Zuma

МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-депутата Рады Украины Игоря Мирошниченко. Информация следует из базы данных ведомства.

"Мирошниченко Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.

Мирошниченко был депутатом Верховной рады Украины VII созыва в 2012–2014 годах, с 2015 по 2020 год являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии "Свобода".

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Ранее МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках одной из статей УК РФ. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.

Оксана Попова
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