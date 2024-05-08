МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко
МВД РФ объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко по уголовной статье
Бывший депутат Верховной рады Украины и журналист Игорь Мирошниченко. Обложка © ТАСС / Igor Golovniov / Zuma
МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-депутата Рады Украины Игоря Мирошниченко. Информация следует из базы данных ведомства.
"Мирошниченко Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.
Мирошниченко был депутатом Верховной рады Украины VII созыва в 2012–2014 годах, с 2015 по 2020 год являлся депутатом Киевского городского совета от националистической партии "Свобода".
Ранее МВД России объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского в рамках одной из статей УК РФ. Вскоре после этого в базе полиции появилась аналогичная запись и о Петре Порошенко. Также в розыск были объявлены главком Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк и бывший и.о. министра обороны Незалежной Михаил Коваль.