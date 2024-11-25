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25 ноября, 18:24

Всё серьёзно: На Украине заявили о конфронтации между Зеленским и Сырским

Экс-советник Кучмы Соскин: У Зеленского и Сырского случился серьёзный конфликт

У Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского произошёл серьёзный конфликт. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в опубликованном на личном ютуб-канале видео.

«Сырский выполняет определённые задания и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи. То есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки, <…> то есть уже есть открытый серьёзный конфликт», — заметил эксперт.

Соскин считает, что Зеленский стремительно теряет контроль над Украиной. По его мнению, вскоре руководство армии страны полностью прекратит ему подчиняться.

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К слову, как раз сегодня стало известно о докладе Сырского Зеленскому насчёт возникших для ВСУ рисков в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам бывшего игрока в КВН, главком отчитался ему по каждому из важных направлений.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Юрий Лысенко
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