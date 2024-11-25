Всё серьёзно: На Украине заявили о конфронтации между Зеленским и Сырским

У Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского произошёл серьёзный конфликт. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в опубликованном на личном ютуб-канале видео.

«Сырский выполняет определённые задания и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи. То есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки, <…> то есть уже есть открытый серьёзный конфликт», — заметил эксперт.

Соскин считает, что Зеленский стремительно теряет контроль над Украиной. По его мнению, вскоре руководство армии страны полностью прекратит ему подчиняться.