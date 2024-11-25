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25 ноября, 15:19

Сырский доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ в Запорожской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил Владимиру Зеленскому о потенциальных опасностях для украинских войск в Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Об этом рассказал бывший комик у себя в соцсетях. Также экс-юморист подчеркнул, что командующий представил отчёты по всем важным направлениям.

«Прежде всего, Донецкая область. Кураховское направление — самое тяжёлое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции. Запорожское направление — видим имеющиеся угрозы», — отметил глава киевского режима.

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области сообщают о взрывах
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области сообщают о взрывах

Ранее стало известно, что российские войска активно действуют на Запорожском направлении, которое представляет значительную угрозу для Киева. Основатель Третьей штурмовой бригады («Азов»*) отметил, что основная опасность на этом фронте связана с близостью к Днепру и возможностью отрезания групп ВСУ от их линий снабжения. Кроме того, на этой территории отсутствуют крупные населённые пункты, где можно было бы оказывать сопротивление силам ВС РФ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Александра Мышляева
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