«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 07:04

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области сообщают о взрывах

На территории Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей, соощается о взрывах. Информацию передаёт глава подчинённой Киеву областной администрации Иван Фёдоров.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем телеграм-канале.

Также на данной территории объявлена воздушная тревога.

Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске, над городом поднимается дым
Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске, над городом поднимается дым

Ранее подполье заявило, что по полигону бывшего военного училища под Сумами был нанесён удар. Этот объект считался заброшенным, однако на территории видели усиленную охрану и блокпосты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Мария Любицкая
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