В подконтрольных Киеву районах Запорожской области сообщают о взрывах
На территории Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей, соощается о взрывах. Информацию передаёт глава подчинённой Киеву областной администрации Иван Фёдоров.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем телеграм-канале.
Также на данной территории объявлена воздушная тревога.
Ранее подполье заявило, что по полигону бывшего военного училища под Сумами был нанесён удар. Этот объект считался заброшенным, однако на территории видели усиленную охрану и блокпосты.
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