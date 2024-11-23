В подконтрольных Киеву районах Запорожской области сообщают о взрывах

На территории Запорожской области, которая находится под контролем украинских властей, соощается о взрывах. Информацию передаёт глава подчинённой Киеву областной администрации Иван Фёдоров.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее подполье заявило, что по полигону бывшего военного училища под Сумами был нанесён удар. Этот объект считался заброшенным, однако на территории видели усиленную охрану и блокпосты.