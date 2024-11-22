В «Азове»* пожаловались на активизацию ВС РФ на самом опасном участке фронта

По словам военного, на этом направлении основная угроза заключается в близости к Днепру, а также возможности отрезать группы ВСУ от снабжения. Помимо того, там нет крупных населённых пунктов, где можно сдерживать натиск ВС РФ. Издание отмечает, что сейчас ведутся бои в районе Великой Новосёлки, которую киевский режим считает важным транспортным узлом. Также источник добавил, что скоро стоит ожидать штурмов ближе к реке Днепр. ВСУ же сейчас в «авральном» режиме набирают людей и строят оборону в направлении, заключил боец.