В «Азове»* пожаловались на активизацию ВС РФ на самом опасном участке фронта
Командир «Азова»* Билецкий**: ВС РФ активизировались на Запорожском направлении
Российские войска предпринимают активные действия в Запорожском направлении, которое является самым опасным для Киева. Об этом заявил командир и основатель Третьей штурмовой бригады* («Азов»*)» ВСУ Андрей Билецкий**, его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».
По словам военного, на этом направлении основная угроза заключается в близости к Днепру, а также возможности отрезать группы ВСУ от снабжения. Помимо того, там нет крупных населённых пунктов, где можно сдерживать натиск ВС РФ. Издание отмечает, что сейчас ведутся бои в районе Великой Новосёлки, которую киевский режим считает важным транспортным узлом. Также источник добавил, что скоро стоит ожидать штурмов ближе к реке Днепр. ВСУ же сейчас в «авральном» режиме набирают людей и строят оборону в направлении, заключил боец.
Недавно группа украинских диверсантов попыталась под видом беженцев пробраться в Запорожскую область. На блокпосту у них заметили оружие, после чего завязалась перестрелка. Двое диверсантов были уничтожены на месте. Четверо сбежали в лес.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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