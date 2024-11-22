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22 ноября, 13:15

В «Азове»* пожаловались на активизацию ВС РФ на самом опасном участке фронта

Командир «Азова»* Билецкий**: ВС РФ активизировались на Запорожском направлении

Российские войска предпринимают активные действия в Запорожском направлении, которое является самым опасным для Киева. Об этом заявил командир и основатель Третьей штурмовой бригады* («Азов»*)» ВСУ Андрей Билецкий**, его слова приводит телеграм-канал «Политика Страны».

По словам военного, на этом направлении основная угроза заключается в близости к Днепру, а также возможности отрезать группы ВСУ от снабжения. Помимо того, там нет крупных населённых пунктов, где можно сдерживать натиск ВС РФ. Издание отмечает, что сейчас ведутся бои в районе Великой Новосёлки, которую киевский режим считает важным транспортным узлом. Также источник добавил, что скоро стоит ожидать штурмов ближе к реке Днепр. ВСУ же сейчас в «авральном» режиме набирают людей и строят оборону в направлении, заключил боец.

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Недавно группа украинских диверсантов попыталась под видом беженцев пробраться в Запорожскую область. На блокпосту у них заметили оружие, после чего завязалась перестрелка. Двое диверсантов были уничтожены на месте. Четверо сбежали в лес.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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