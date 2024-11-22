Российский боец зорким глазом вычислил украинскую ДРГ под личиной беженцев

Группа украинских диверсантов попыталась под видом беженцев проникнуть в Запорожскую область. На блокпосту у них заметили оружие, после чего началась перестрелка, сообщает Mash.

Инцидент произошёл 20 ноября. Диверсанты передвигались на микроавтобусе и остановились на блокпосту в посёлке Приазовский. Российский военный увидел у них оружие, спрятанное в сумках под сиденьями. Боец подал сигнал и военнослужащие открыли по автомобилю огонь.

Двое диверсантов были ликвидированы на месте. Четверо сбежали в лес, сейчас их разыскивают в районе Мелитополя. В ориентировке указано, что они одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.