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22 ноября, 12:31

Российский боец зорким глазом вычислил украинскую ДРГ под личиной беженцев

Mash: ДРГ ВСУ притворилась беженцами, чтобы проникнуть в Запорожскую область

Группа украинских диверсантов попыталась под видом беженцев проникнуть в Запорожскую область. На блокпосту у них заметили оружие, после чего началась перестрелка, сообщает Mash.

Инцидент произошёл 20 ноября. Диверсанты передвигались на микроавтобусе и остановились на блокпосту в посёлке Приазовский. Российский военный увидел у них оружие, спрятанное в сумках под сиденьями. Боец подал сигнал и военнослужащие открыли по автомобилю огонь.

Двое диверсантов были ликвидированы на месте. Четверо сбежали в лес, сейчас их разыскивают в районе Мелитополя. В ориентировке указано, что они одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

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Ранее Армия России уничтожила ДРГ с женщиной-диверсантом при попытке прорыва. Всё произошло на Херсонском направлении.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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