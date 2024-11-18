Армия России уничтожила ДРГ с женщиной-диверсантом при попытке прорыва

Армия России предотвратила прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Херсонском направлении, разгромив лазутчиков. Как стало известно РИА «Новости», в составе группы было три диверсанта, в том числе женщина.

В российской силовой структуре сообщили, что наши бойцы успешно ликвидировали всех участников группы. В результате операции ни один военнослужащий ВС РФ не пострадал. На кадрах с места прорыва украинских диверсантов на Херсонщину запечатлены ликвидированные бойцы ВСУ, включая женщину-военнослужащую.