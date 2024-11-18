Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 07:51

Армия России уничтожила ДРГ с женщиной-диверсантом при попытке прорыва

Армия России предотвратила прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Херсонском направлении, разгромив лазутчиков. Как стало известно РИА «Новости», в составе группы было три диверсанта, в том числе женщина.

В российской силовой структуре сообщили, что наши бойцы успешно ликвидировали всех участников группы. В результате операции ни один военнослужащий ВС РФ не пострадал. На кадрах с места прорыва украинских диверсантов на Херсонщину запечатлены ликвидированные бойцы ВСУ, включая женщину-военнослужащую.

Пленной женщине из ВСУ угрожали расстрелом за отказ выполнять задачи под Курском
Пленной женщине из ВСУ угрожали расстрелом за отказ выполнять задачи под Курском

А ранее попавшая в российский плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая рассказала, что была отправлена командованием в Курскую область под страхом расстрела за отказ. Она рассказала, что попала в войска добровольно и была отправлена «поваром» в Комары ДНР. Так как Балаклицкая проходила обучение в Англии, её отправили стрелком в третью роту.

Обложка ©

Telegram / Азов (Запрещённая в России террористическая организация)

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar