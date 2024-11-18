Армия России уничтожила ДРГ с женщиной-диверсантом при попытке прорыва
Армия России предотвратила прорыв украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Херсонском направлении, разгромив лазутчиков. Как стало известно РИА «Новости», в составе группы было три диверсанта, в том числе женщина.
В российской силовой структуре сообщили, что наши бойцы успешно ликвидировали всех участников группы. В результате операции ни один военнослужащий ВС РФ не пострадал. На кадрах с места прорыва украинских диверсантов на Херсонщину запечатлены ликвидированные бойцы ВСУ, включая женщину-военнослужащую.
А ранее попавшая в российский плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая рассказала, что была отправлена командованием в Курскую область под страхом расстрела за отказ. Она рассказала, что попала в войска добровольно и была отправлена «поваром» в Комары ДНР. Так как Балаклицкая проходила обучение в Англии, её отправили стрелком в третью роту.
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