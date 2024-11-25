Конец Зе и космос: Разгаданы тайные смыслы «пророческой» обложки-ребуса The Economist

Журнал The Economist в обложке-ребусе с мировыми прогнозами на 2025 год предсказывает незавидную участь Владимира Зеленского. Расшифровать загадку попытался политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, обложки журнала The Economist — это отдельный вид искусства. Он считает, что все глубинные смыслы могут быть понятны только тем, кто составлял этот ребус. Другие могут лишь предполагать. Например, в самом центре на этот раз редакторы разместили новоизбранного президента США Дональда Трампа. Дудаков отметил, что это может символизировать его ключевую роль в событиях следующего года, а также говорить об неопределённости — неизвестно, что от Трампа можно ждать.

«Из того, что здесь внешне можно выделить, то понятно, что высока неопределённость, которую несёт президентство Трампа, поэтому его разместили в центре. Показываются графики, растущие вверх, то ли это фондовые рынки, которые растут благодаря реформам Трампа, вроде снижения налогов. Или же это рост цен, возвращение инфляции, что тоже будет расти в связи с тарифами, которые Трамп обещает ввести в отношении других стран, включая Китай и государства ЕС», — поделился своим мнением политолог в беседе с «Царьградом».

Также в центре можно увидеть не только символ доллара, но и китайского юаня, который тоже может появиться в мировой повестке в зависимости от действий Трампа. Ракета говорит об угрозе ядерной войны, во многом спровоцированной Джо Байденом, разрешившим ВСУ удары вглубь РФ. Кроме того, она может нести позитивный контекст и быть связана с освоением космоса, чем планирует заниматься ближайший соратник Трампа Илон Маск.

«Позиция Китая, позиция России, позиции ЕС в топе. И образ Зеленского, но уже далеко не в центре, а где-то с краю. Я думаю, что это очевидный сигнал, что его администрацию, его офис американцы будут потихоньку сливать. Это самое очевидное», — подытожил эксперт.