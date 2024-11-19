«Мировые протесты и гонка вооружений»: В Госдуме разгадали обложку-ребус The Economist на 2025 год

Обложка журнала The Economist «The World Ahead 2025» — это не просто изображение, а сложный визуальный ребус, в котором переплетены ключевые глобальные темы и прогнозы на ближайшее будущее. Каждый символ — намёк на возможные события, вызовы или процессы, которые уже начинают формировать контуры 2025 года. Расшифровка этой символики даёт возможность заглянуть в суть предстоящих изменений. В беседе с Life.ru разгадать все зашифрованные загадки попытался депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов.

«Центральное место занимает Дональд Трамп. Его возвращение на пост президента США станет переломным моментом в мировой политике. Его лицо в окружении экономических графиков и ракет — это напоминание о его агрессивной риторике и политике «Америка прежде всего». Торговые войны, санкции, геополитические конфликты — всё это приобретет новый виток. Экономические символы вокруг — юань, падающие и растущие графики — указывают на обострение противостояния США с Китаем и влияние этих конфликтов на глобальные рынки», — отметил депутат.

По его словам, важным элементом является глаз, который, скорее всего, отсылает к всевидящему оку с банкноты доллара. Это символ контроля, наблюдения и, возможно, растущей цифровой слежки. Таймазов отметил, что сегодняшние технологии предоставляют невероятные возможности для мониторинга финансов, данных и передвижений, что только усилится к 2025 году. Этот мотив дополняется изображением паутины и сетки, намекающими на цифровую зависимость современного мира и риски, связанные с глобальной сетью. В этой системе прозрачность границ между странами и институтами может стать инструментом власти и контроля, добавил политик.

Ещё один ключевой элемент — ракета, символизирующая гонку вооружений. Возвращение к политике силы, наращивание ядерных потенциалов и возможное расширение космических амбиций делают этот символ особенно тревожным. Космос — это не только исследование, но и новый театр военных действий, который уже сейчас притягивает внимание держав Артур Таймазов депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции

Политик считает, что песочные часы напоминают о стремительно уходящем времени. Это символ дедлайнов, будь то климатическая политика, ресурсы планеты или сроки принятия критических решений. Здесь же и автомобиль с зарядкой, отражающий переход к новой энергетике. Это не только ответ на изменение климата, но и острая необходимость для мировых экономик. Однако быстрая адаптация к новым стандартам энергетики сопряжена с вызовами, которые усугубляют экономические и социальные разломы.

«Портреты мировых лидеров расставлены не случайно. Владимир Путин в правом нижнем углу — символ влияния России в энергетике и её участия в главных мировых событиях. Си Цзиньпин намекает на продолжение напряжённой конкуренции Китая и США, усиление роли Китая на мировой арене. Зеленский, находящийся слева внизу, напоминает о продолжающемся конфликте на Украине и его последствиях для Европы и мира. Присутствие Урсулы фон дер Ляйен отсылает к ЕС, который пытается сохранить единство, одновременно балансируя между кризисами», — добавил эксперт.

Красный кулак, по словам депутата, — мощный символ социальных протестов. Ухудшение экономической ситуации, неравенство, автоматизация рабочих мест — всё это становится причиной роста недовольства. Такие движения, как правило, сопровождаются политическими кризисами и увеличением напряжённости внутри государств. А элементы графиков, кубов и коробок символизируют глобальную экономику, поставки и логистику. Падение цепочек поставок, зависимость от экспорта, рост протекционизма — всё это формирует экономический ландшафт будущего, считает Таймазов.

Обложка «The World Ahead 2025» — это одновременно отражение текущего момента и тревожный прогноз. Она напоминает, что мир находится на грани больших перемен, где каждое решение, принятое сегодня, будет иметь долгосрочные последствия депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции Артур Таймазов