Секреты Запада: какой рецепт перемирия зашифровал The Economist на обложке Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что скрывается за очередной прогностической обложкой The Economist. 15 ноября, 22:41 Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theeconomist, jeromebberthier

Каждый год в середине декабря политологи превращаются в этаких дешифровщиков-конспирологов. Дело в том, что в это время один из самых популярных британских журналов — The Economist — выходит c обложкой, где в символах и знаках зашифрован прогноз на основные тренды в следующем году. На основные события, явления, главные лица и другие события. Да, зачастую этот прогноз не сбывается — всё-таки современный мир уж слишком турбулентный — однако дешифровки с конспирацией всё равно ежегодно происходят. Уж очень захватывающий процесс.

Собственно, он уже начался — Economist свою обложку выпустил. Правда, на этот раз двойственности и загадочности в ней не очень много. Тем более что расшифровку сам журнал дал сразу.

Так, в центре композиции стоит огромная избирательная урна. Сигнал о том, что в 2024 году мир ожидают важнейшие предвыборные кампании с не менее важными последствиями. Выборы президента России весной 2024 года (которые будут восприниматься одновременно и как референдум по поддержке СВО — и высокие цифры в поддержку Владимира Путина расстроят очень многих на Западе). И выборы президента США осенью, где бывший президент Дональд Трамп имеет все шансы стать президентом будущим. И возможные выборы на Украине. И выборы ещё в шести с лишним десятках странах.

Наверху друг на друга смотрят Владимир Путин и Владимир Зеленский. Солнце выходит именно на стороне Путина. Что доказывает одно: время играет именно в пользу российского лидера. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theeconomist, jeromebberthier

Верхняя и нижняя часть символизируют собой двусторонние отношения, от которых сейчас зависят мировые процессы. Наверху друг на друга смотрят Владимир Путин и Владимир Зеленский. Между ними — песочные часы, показывающие уходящее время. А под ними — фазы лунного затмения, причём солнце выходит именно на стороне Путина. Что доказывает одно: время играет именно в пользу российского лидера.

Над президентами нарисованы их мечты. По две штуки. У Зеленского — это западное оружие, а также некий силуэт женщины с хвостиком. Вероятно, имеется в виду его жена Елена, которую дискредитировавший себя украинский президент хочет поставить во власть вместо себя в случае, если ему всё-таки придётся проводить выборы в 2024 году. Над Путиным же голубь мира (не секрет, что российский лидер выступает за переговорное решение конфликта), а также очевидный силуэт Дональда Трампа. Западные эксперты опасаются, что если не совсем традиционный республиканец придёт к власти, то он изменит подход Запада в отношении России. Будет искать компромисс с Москвой, а то и продаст Украину России. Это, мол, и есть мечта Путина.

В нижней части два других президента — глава Китая Си Цзиньпин и хозяин Белого дома Джозеф Байден. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theeconomist, jeromebberthier

В нижней части два других президента — глава Китая Си Цзиньпин и хозяин Белого дома Джозеф Байден. Правда, они смотрят не друг на друга, а в разные стороны. По всей видимости, такой взгляд символизирует даже не конфликт, а стратегическое противостояние. Принципиально разные мировоззрения. Получается, что, по мнению журнала The Economist, шансы на договорённости между Пекином и Вашингтоном ещё ниже, чем между Москвой и Киевом.

Между лидерами уже не часы, а их традиционные сферы влияния: Латинская Америка и Восточная Азия. Причём они расположены так, что якобы не принадлежат никому из участников, что и правда. США активно лезут в Восточную Азию (Япония, Тайвань, Южная Корея), а Китай в ответ осваивает страны Латинской Америки, заключая с ними выгодные контракты и даже размещая в регионе свои базы.

"Мечтами" лидеров же являются минеральные ресурсы. Литий, никель, медь и прочие материалы, нужные в промышленности (особенно электронной). Прошли те времена, когда количество денег определяло богатство страны. Теперь мощь и возможности определяются тем, что нельзя напечатать, а можно лишь добыть. Ну, или сконструировать. Это, например, символизирует и график с падением курсов основных "западных" валют: доллара, евро, йены и британского фунта стерлингов. Что, в свою очередь, может означать ещё и крах западного однополярного мира, а также западной финансовой системы. Неслучайно этот график расположен "на стороне" России и Китая, которые сейчас делают всё возможное если не для этого краха, то как минимум для снижения доли этих валют в мировых расчётах.

Есть на обложке и другие важные элементы. Например, компьютер с проводами, идущими к нему из мозгов. Это символизирует искусственный интеллект — будущее мировой экономики и систем управления. Он расположен в целом на стороне Запада, а значит, авторы издания уверены, что именно там пойдёт его основное развитие. Уверенность странная, если учитывать, например, что по разработкам в области квантовых вычислений Китай уже обогнал Соединённые Штаты.

Есть на обложке и другие важные элементы. Например, компьютер с проводами, идущими к нему из мозгов. Это символизирует искусственный интеллект — будущее мировой экономики и систем управления. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theeconomist, jeromebberthier

Не обошлось и без традиционных символов в виде зелёной энергии, которую западники продвигают как основной тренд уже который год (правда, бессмысленно, зелёная энергия продолжает быть очень дорогой и очень ненадёжной). Нашлось и место для глобального потепления, которое пока почему-то не приводит к апокалипсису. В общем, для обязательной программы глобалистов.

Однако в целом можно сказать, что обложка верная. И не исключено, что хотя бы в этот раз большая часть её прогнозов всё-таки сбудется.

Авторы Геворг Мирзаян