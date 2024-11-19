Сатурн, Трамп и Джейн Остин... The Economist выкатил обложку-ребус на 2025 год

The Economist представил читателям новую обложку. В ней, как считается, зашифрованы некие события, которые произойдут в мире в 2025 году. Изображение появилось на странице журнала в соцсети Х.

«В год, который обещает необычайно высокий градус перемен и неопределенности, The World Ahead (название рубрики) поможет вам заглянуть за угол и выяснить, что может произойти дальше», — сказано в публикации.

Сама обложка вновь походит на витраж, как это было в прошлом году. На сей раз в самом центре расположился избранный американский президент Дональд Трамп. Возможно, авторы намекают, что именно от него и его политической воли будут зависеть многие события, которые ожидают мир в 2025 году. Стоит подчеркнуть, что Трамп — единственный, кто находится в центре обложки. Это может означать, что он и будет тем связующим звеном, которое будет обеспечивать диалог между западом и востоком.

Не исключено, что некоторую связь имеет и расположение изображений. Так, слева мы видим Владимира Зеленского, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, а Северную и Южную Америку на земном шаре. Справа находится президент России Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин и противоположная часть планеты. Возможно, это намёк на глобальное противостояние Востока и Запада. При этом, в первом случае Земля изображена на чёрном фоне, во втором — на красном, а сама пиктограмма визуально выглядит больше, в чём некоторые заядлые конспирологи наверняка найдут подтекст. А сверху ребуса изображён Сатурн. Это, вероятно, отсылка к тому, что в 2025 году планета приблизится к Земле, из-за чего её кольца станут практически невидимыми.

Можно обратить внимание и на куски кирпичных стен, разбросанные всюду по обложке. Стена — это символ препятствия, порога, через который необходимо перешагнуть. Вероятно, что этот самый «шаг за порог», в новый «неопределённый» мир, как говорят сами авторы, и является лейтмотивом всего ребуса. В правой части также есть полные песочные часы, безмолвно кричащие: «время пошло». А в самом низу неожиданным образом затесалась английская писательница Джейн Остин. К чему отсылает портрет автора романа «Гордость и предубеждение» остаётся только гадать.