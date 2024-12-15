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15 декабря, 09:17

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ДНР

Минобороны РФ: Российские войска освободили Весёлый Гай и Пушкино в ДНР

ВС России за прошедшие сутки освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населённый пункт Весёлый Гай. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освобождён населённый пункт Пушкино», — говорится в сообщении ведомства.

Армия России всего за неделю выбила ВСУ из семи населённых пунктов
Армия России всего за неделю выбила ВСУ из семи населённых пунктов

Ранее российские бойцы сняли видео из посёлка Плёхово в Курской области, который был недавно освобождён от ВСУ. В одном из укрытий они нашли муляж-обманку танковой пушки, который сделали украинские солдаты.

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Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Мария Любицкая
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