Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ДНР

ВС России за прошедшие сутки освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российские бойцы сняли видео из посёлка Плёхово в Курской области, который был недавно освобождён от ВСУ. В одном из укрытий они нашли муляж-обманку танковой пушки, который сделали украинские солдаты.