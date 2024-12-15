Российские войска освободили ещё два населённых пункта в ДНР
Минобороны РФ: Российские войска освободили Весёлый Гай и Пушкино в ДНР
ВС России за прошедшие сутки освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населённый пункт Весёлый Гай. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освобождён населённый пункт Пушкино», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее российские бойцы сняли видео из посёлка Плёхово в Курской области, который был недавно освобождён от ВСУ. В одном из укрытий они нашли муляж-обманку танковой пушки, который сделали украинские солдаты.
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