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Регион
14 декабря, 09:27

Подростки кинули гранату в толпу на фестивале в Таиланде: много жертв и раненых

Thairath: Четыре человека погибли от взрыва гранаты на ярмарке в Таиланде

Четыре человека погибли, более 50 получили ранения в результате взрыва гранаты на благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так на северо-западе Таиланда. Об этом сообщает издание Thairath.

На месте происшествия скончались двое, ещё двое умерли в больнице от полученных травм. Полицейские оперативно задержали двух подозреваемых подростков возрастом 16 и 17 лет, которые, по предположениям, могли привести в действие взрывное устройство. Один из них признался в своей причастности к случившемуся.

Согласно предварительной информации, использованным взрывным устройством была боевая граната, что наводит правоохранительные органы на мысль, что молодым людям мог оказать помощь кто-то из сотрудников силовых структур. Большое число пострадавших обусловлено тем, что взрыв произошёл в непосредственной близости от танпола. Мотив преступления пока остаётся неясным, полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

Взорвавший гранаты на собрании сельсовета в Закарпатье получил пожизненное
Взорвавший гранаты на собрании сельсовета в Закарпатье получил пожизненное

Ранее стало известно о взрыве страйкобольной гранаты в Северном Бутове. К счастью, жертв нет. Однако один человек получил травмы. По предварительным данным, врачи диагностировали у него контузию и повреждение руки.

Обложка ©

Последствия взрыва гранаты на ярмарке в Таиланде. Обложка © X / EXPRESS / EXPRESS.DE

Александра Мышляева
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