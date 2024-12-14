Подростки кинули гранату в толпу на фестивале в Таиланде: много жертв и раненых

Четыре человека погибли, более 50 получили ранения в результате взрыва гранаты на благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так на северо-западе Таиланда. Об этом сообщает издание Thairath.

На месте происшествия скончались двое, ещё двое умерли в больнице от полученных травм. Полицейские оперативно задержали двух подозреваемых подростков возрастом 16 и 17 лет, которые, по предположениям, могли привести в действие взрывное устройство. Один из них признался в своей причастности к случившемуся.

Согласно предварительной информации, использованным взрывным устройством была боевая граната, что наводит правоохранительные органы на мысль, что молодым людям мог оказать помощь кто-то из сотрудников силовых структур. Большое число пострадавших обусловлено тем, что взрыв произошёл в непосредственной близости от танпола. Мотив преступления пока остаётся неясным, полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.