Взорвавший гранаты на собрании сельсовета в Закарпатье получил пожизненное
Депутату Сергею Батрину, взорвавшему гранаты во время заседания сельсовета на Закарпатье, вынесли окончательный приговор. Суд назначит ему пожизненное заключение.
«По данным следствия, 15 декабря 2023 года он вошёл в сессионный зал и бросил туда две гранаты РГД-5 и Ф-1, в результате чего пострадали 26 человек, двое из которых позже умерли от тяжёлых ранений: один пострадавший — на следующий день, второй — через месяц», — говорится в сообщении.
Его признали виновным в совершении теракта, который повлёк гибель людей. Также ему вменяется вина за хранение взрывных устройств без соответствующего разрешения.
Напомним, что в результате подрыва боевых гранат в ходе заседания пострадали 26 человек. По данным МВД Украины, к преступлению Сергей Батрин готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием.
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