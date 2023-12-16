Названа причина, по которой депутат из Закарпатской области взялся за гранаты

Депутат Сергей Батрин, взорвавший гранаты на заседании в Закарпатской области, ранее не смог получить поддержку коллег. Он хотел стать секретарём сельсовета, рассказал "Политике Страны" журналист Виталий Глагола, ссылаясь на коллегу взрывателя.

Тех, кто не поддерживал его мнение, депутат считал "плохими". Однако за него были буквально несколько человек, а вопрос о его назначении даже не вносился на сессию из-за заведомого отсутствия поддержки. Была предложена кандидатура другого человека, тоже от партии "Слуга народа", за него и проголосовали.

"После этого он попросил выйти тех, кто его поддерживал, на улицу. Они вышли. Он им сказал идти оттуда, а сам вернулся и бросил гранаты", — пояснил источник.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Игорь Клименко, к преступлению Батрин готовился заранее, у него дома нашли записку с признанием.