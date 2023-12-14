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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 13:52
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Украина начала установку "зубов дракона" на границе с Россией

Генерал Наев: Украина устанавливает на границе с РФ и Белоруссией "зубы дракона"

Украина на северной границе с Россией и Белоруссией устанавливает "зубы дракона" — бетонные противотанковые заграждения. Об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

"Сейчас в Черниговской области полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. Там устанавливают "зубы дракона", — цитирует его телеканал "Прямой".

В своём телеграм-канале Наев опубликовал видео, как украинские военные устанавливают в несколько рядов пирамидальные глыбы, известные как "зубы дракона", и роют траншеи экскаватором.

Отметим, что Черниговская область граничит с РФ и Белоруссией. В конце ноября Наев заявлял, что Украина готовится к выходу конфликта с РФ за пределы юга и востока страны. По его словам, ВС РФ успешно адаптируются и развивают тактику на фронте.

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Ранее Лайф писал, что в Германии пришли в шок от российских "зубов дракона" в зоне СВО. Западная техника не в состоянии преодолеть такие сооружения, и именно это привело к провалу контрнаступления ВСУ, отметили немецкие журналисты.

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Getty Images / Andre Luis Alves

Никита Осипов
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