Украина начала установку "зубов дракона" на границе с Россией

Украина на северной границе с Россией и Белоруссией устанавливает "зубы дракона" — бетонные противотанковые заграждения. Об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

"Сейчас в Черниговской области полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. Там устанавливают "зубы дракона", — цитирует его телеканал "Прямой".

В своём телеграм-канале Наев опубликовал видео, как украинские военные устанавливают в несколько рядов пирамидальные глыбы, известные как "зубы дракона", и роют траншеи экскаватором.

Отметим, что Черниговская область граничит с РФ и Белоруссией. В конце ноября Наев заявлял, что Украина готовится к выходу конфликта с РФ за пределы юга и востока страны. По его словам, ВС РФ успешно адаптируются и развивают тактику на фронте.