В ВСУ боятся, что конфликт может снова выйти за пределы востока и юга Украины

Российские войска успешно адаптируются и развивают свою тактику на фронте, заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, если так будет и дальше, противостояние может выйти за пределы востока и юга Украины. При этом он подчеркнул, что Киев уже готовится к подобному исходу.

"Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — сказал Наев в интервью американскому телеканалу ABC News.

Также украинский генерал-лейтенант признал, что ВСУ не смогли добиться значительных успехов в рамках контрнаступления. По его мнению, причиной этого стали постоянное совершенствование российского оружия и превосходство ВС РФ в воздухе.