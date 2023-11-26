В ВСУ боятся, что конфликт может снова выйти за пределы востока и юга Украины
Генерал Наев: Киев готовится к выходу конфликта за пределы юга и востока Украины
Российские войска успешно адаптируются и развивают свою тактику на фронте, заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, если так будет и дальше, противостояние может выйти за пределы востока и юга Украины. При этом он подчеркнул, что Киев уже готовится к подобному исходу.
"Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — сказал Наев в интервью американскому телеканалу ABC News.
Также украинский генерал-лейтенант признал, что ВСУ не смогли добиться значительных успехов в рамках контрнаступления. По его мнению, причиной этого стали постоянное совершенствование российского оружия и превосходство ВС РФ в воздухе.
Ранее Лайф сообщал, что украинцам случайно в прямом эфире раскрыли ужасающее число погибших бойцов ВСУ. На украинском телеканале "1+1" в бегущей строке появилась информация о более чем 1,1 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих. Позже руководство канала извинилось за "опечатку".
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