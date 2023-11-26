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Регион
Опубликовано 26 ноября 2023, 12:51
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Украинцам случайно в прямом эфире раскрыли ужасающее число погибших военных ВСУ

Украинский телеканал "1+1" сообщил о 1,1 млн погибших и пропавших военных ВСУ

На украинском телеканале "1+1" в бегущей строке появилась информация о количестве погибших и без вести пропавших военных ВСУ. Таковых оказалось больше 1,1 миллиона.

Украинский телеканал "1+1" сообщил о 1,1 млн погибших и пропавших военных ВСУ. Видео © Telegram / "Военный обозреватель"

Информация, появившаяся в бегущей строке в прямом эфире, звучала так: "Министерство обороны: за время полномасштабной войны погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ". Однако, как пишет телеграм-канал "Военный обозреватель", руководство канала после звонка из офиса Владимира Зеленского извинилось за "опечатку".

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В сентябре советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал, что с начала спецоперации Украина потеряла уже порядка полумиллиона военнослужащих. По его словам, о числе погибших солдат ВСУ говорят как открытые, так и разведывательные данные.

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Getty Images / Anadolu / Diego Herrera

Дарья Нарыкова
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