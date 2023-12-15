На Украине депутат в ходе сессии сельсовета взорвал гранаты, ранено 26 человек

Во время заседания сельсовета в Закарпатской области на западе Украины один из депутатов взорвал гранаты. В результате пострадало 26 человек, из них шестеро — в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба регионального отделения Нацполиции.

Момент взрыва гранат в здании сельского совета в Закарпатье. Видео © Telegram / Закарпаття I НФО | Ужгород

"Во время сессии один из депутатов подорвал гранаты", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

В настоящее время медики проводят реанимационные мероприятия в отношении депутата, который взорвал гранаты, он ещё живой. По предварительным данным, мужчина решился на такой "перформанс" из-за того, что ему не дали слово на заседании.