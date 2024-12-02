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2 декабря, 08:46

Один человек пострадал при взрыве страйкобольной гранаты в Северном Бутове

В понедельник, 2 декабря, стало известно о взрыве страйкобольной гранаты в Северном Бутове. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

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На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, они осматривают пострадавшего. По предварительным данным, у него подозрение на контузию и травму руки. Более подробная информация о случившемся уточняется. Разрушений нет.

Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали водителя, у которого в автомобиле нашли гранату. Владелец транспортного средства не смог объяснить, зачем ему нужен боеприпас. Автомобилиста было решено доставить в отделение для выяснения всех обстоятельств.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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