Один человек пострадал при взрыве страйкобольной гранаты в Северном Бутове

В понедельник, 2 декабря, стало известно о взрыве страйкобольной гранаты в Северном Бутове. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, они осматривают пострадавшего. По предварительным данным, у него подозрение на контузию и травму руки. Более подробная информация о случившемся уточняется. Разрушений нет.