Один человек пострадал при взрыве страйкобольной гранаты в Северном Бутове
В понедельник, 2 декабря, стало известно о взрыве страйкобольной гранаты в Северном Бутове. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, они осматривают пострадавшего. По предварительным данным, у него подозрение на контузию и травму руки. Более подробная информация о случившемся уточняется. Разрушений нет.
Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали водителя, у которого в автомобиле нашли гранату. Владелец транспортного средства не смог объяснить, зачем ему нужен боеприпас. Автомобилиста было решено доставить в отделение для выяснения всех обстоятельств.
Life.ru