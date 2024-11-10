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10 ноября, 10:45

В Москве задержали водителя с гранатой в автомобиле

Сотрудники полиции задержали на юге Москвы водителя, в машине которого хранилась граната. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. Учебным был боеприпас или боевым, не уточняется.

Владелец транспортного средства не смог объяснить, что делает боеприпас в его автомобиле. Полицейские приняли решение доставить его в отделение для выяснения всех обстоятельств.

Грабитель с гранатой совершил дерзкую кражу в ростовском «Магните»
Грабитель с гранатой совершил дерзкую кражу в ростовском «Магните»

Ранее житель Москвы нашёл в шкафу боевую гранату. Пришлось эвакуировать целый дом. Вероятно, «подарок» новому жильцу оставил прежний хозяин квартиры.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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