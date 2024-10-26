Грабитель с гранатой совершил дерзкую кражу в ростовском «Магните»

В Таганроге Ростовской области мужчина ворвался в магазин «Магнит» и попытался его ограбить, угрожая устроить взрыв. В руках он держал предмет, похожий на гранату. О случившемся пишут местные СМИ.

Инцидент произошёл в магазине на улице Пальмиро Тольятти. Забрав награбленное 56-летний мужчина скрылся, после чего на место ЧП прибыла полиция. Преступника удалось задержать по горячим следам. В его квартире была найдена пластиковая граната Ф-1 с маркировкой «Страйкбольная, пиротехническая», которую, судя по всему, нарушитель использовал при ограблении. Задержанный уже имеет одну судимость, в поле зрения правоохранителей он попадал в 2015 году.