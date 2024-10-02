Арбитражный управляющий и юрист получили условку за кражу 238 млн у Минобороны Суд приговорил к условным срокам обвиняемых в краже у МО РФ 238 млн рублей 2 октября, 19:14 Обложка © freepik / rawpixel.com

В Москве суд вынес решение в отношении Алексея Асташкина и Николая Грачёва, которые виновны в краже 238 миллионов рублей у предприятия Минобороны РФ. Оба получили условные сроки. Об этом рассказали в пресс-службе Тимирязевского суда Москвы, который рассматривал дело.

«Асташкин А. Ф. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно со штрафом в размере 800 000 рублей», — говорится в решении, передаёт ТАСС.

Также Асташкин в течение двух лет не сможет работать в должности арбитражного управляющего. Грачёв получил четыре года условно, до начала расследования он работал юристом. Как доказало следствие, обвиняемые ограбили «дочку» Минобороны — ОАО «Строительное управление Московского региона». Компания занималась строительной деятельностью по заказу министерства. В 2021 году фирма была объявлена банкротом, так как у неё накопилась задолженность перед другим юрлицом Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск». На махинациях с переводом долга Асташкин и Грачёв заработали миллионы. В суде подчеркнули, что ущерб ими уже возмещён.

Ранее Басманный суд столицы приговорил исполняющего обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева к заключению под стражу на два месяца. Задержанному предъявлены обвинения в рамках части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Авторы Татьяна Миссуми