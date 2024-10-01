Вице-премьера Башкирии Алана Марзаева арестовали на 2 месяца за взятку

Басманный суд столицы приговорил исполняющего обязанности заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева к заключению под стражу на два месяца.

Алан Марзаев в зале суда. Видео © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москва»

«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марзаева Алана Викторовича на срок 2 месяца, до 30 ноября 2024 года», — говорится в публикации.

Задержанному предъявлены обвинения в рамках части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».