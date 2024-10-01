Вице-премьера Башкирии Алана Марзаева арестовали на 2 месяца за взятку
Алан Марзаев в зале суда. Обложка © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москва»
Басманный суд столицы приговорил исполняющего обязанности заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева к заключению под стражу на два месяца.
Алан Марзаев в зале суда. Видео © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москва»
«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марзаева Алана Викторовича на срок 2 месяца, до 30 ноября 2024 года», — говорится в публикации.
Задержанному предъявлены обвинения в рамках части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Напомним, о задержании Алана Марзаева стало известно вчера. Изначально причины не озвучивались. Сообщалось, что сын Марзаева организовывал вечеринки в ночных клубах, с одной из которых госпитализировали с алкогольным отравлением 12-летнюю девочку.