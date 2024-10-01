Отель на Эльбрусе, квартира в центре Москвы: Как живёт семья задержанного вице-премьера Башкирии Алана Марзаева В рамках уголовного дела о крупной взятке задержан и.о. заместителя премьер-министра Правительства Башкирии Алан Марзаев. Что инкриминируют чиновнику, как он живёт? 30 сентября, 21:11 Вице-премьера Башкирии Алана Марзаева подозревают во взяточничестве. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © onrealt.ru, © globalufa.ru

За что задержан Алан Марзаев

30 сентября оперативники задержали исполняющего обязанности вице-премьера Республики Башкирия 51-летнего Алана Марзаева. В регионе он курирует ЖКХ, строительство и ремонт дорог. Силовики пришли за ним в его особняк в Кармаскалинском районе. Сейчас Марзаев находится в статусе задержанного на 72 часа. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

— По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Алан Марзаев. Фото © Telegram / Однажды в Башкирии | Уфа

Предположительно, задержание чиновника связано с расследованием махинаций при заключении и реализации госконтрактов на строительство дорог через АО «Башкиравтодор». Эта организация, несмотря на доходы в 15 млрд рублей, в прошлом году показала убыток минус 4 млрд. Ещё в июне было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Среди фигурантов назывались: личный водитель Марзаева по имени Арсен, а также связанные с предприятием «Дортрансстрой» депутат Курултая Дмитрий Гилимьянов и экс-глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов. Отметим, что «Дортрансстрой» за последние двадцать лет оказал башкирским госструктурам услуг на 100 млрд рублей, ежегодный доход там колеблется на уровне от 7 до 9 млрд, при этом чистая прибыль стабильно раз в сто меньше.

Что известно про Алана Марзаева

Алан Марзаев родом из Северной Осетии, дольше всего жил во Владикавказе. Его головокружительная карьера началась в девяностые с должности налогового инспектора в отделе по контролю за кассовыми аппаратами. Уже в 24 года он возглавил районную налоговую инспекцию, в 29 лет — республиканскую, в 31 — перешёл на работу в Федеральную налоговую службу.

Алан Марзаев, когда работал в налоговой. Фото © globalufa.ru

В начале десятых Алан Марзаев оказался в Подмосковье на должности главы контрольно-ревизионного управления Администрации Чеховского района. Затем работал в Москве, где познакомился с вышестоящим коллегой Радием Хабировым. Когда последний возглавил Башкирию, то взял себе Марзаева в помощники. Дальше Алан Марзаев руководил всем понемногу. В 2020 году его назначили руководителем республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству, в 2021-м его сделали министром ЖКХ, а с 2022-го он сел в кресло вице-премьера региона, пусть и с приставкой и.о.

Слева глава Башкирии Радий Хабиров, справа задержанный вице-премьер региона Алан Марзаев. Фото © Telegram / Однажды в Башкирии | Уфа

Ни на одном из постов Алан Марзаев не снискал славы. Если только скандальной. Когда занимался транспортом, стал одним из двух самых бесполезных чиновников по оценке редакторов уфимских СМИ в полушуточном опросе. Когда руководил ЖКХ, была обнародована аудиозапись, где человек с похожим голосом материл подчинённого. Когда занял должность вице-премьера, получил втык от главы Башкирии за полудохлые цветы, посаженные в рамках благоустройства.

Слева направо: Алан Марзаев, Радий Хабиров и Джефф Монсон. Фото © YouTube / Телеканал UTV

На самом дела глава Башкирии Радий Хабиров и вице-премьер Алан Марзаев близкие друзья. Например, в июле 2022 года Хабиров опубликовал видео, когда они вместе с Марзаевым и известным бойцом UFC Джеффом Монсоном готовили плов.

А ещё Алан Марзаев вошёл в историю современного Башкортостана как первый вице-премьер, чью кандидатуру глава республики представил на утверждение законодательному собранию лично после внесения соответствующей поправки в местную конституцию.

Как живёт семья Алана Марзаева

Возможно, следствие будет изучать происхождение активов семьи чиновника. Алан Марзаев внешне живёт скромно. На поверхности только московская и уфимская квартиры, которыми он, судя по всему, пользуется. Первая — на две комнаты — расположена в историческом особняке на Садовом кольце между «Красными воротами» и «Сухаревской», цена до 40 млн рублей. Вторая — трёшка — находится в добротной кирпичной новостройке у парка имени Якутова, стоимость до 20 млн рублей.

В Москве Алан Марзаев пользуется двушкой в этом историческом особняке. Фото © 2gis.ru

Уровень богатства семьи виден по детям Алана Марзаева. У него три сына и дочка. Похоже, что младший несовершеннолетний, по информации телеграм-канала Mash Batash, организовывал безалкогольные вечеринки для детей в уфимском баре My Bar. Год назад на одной из них отравилась водкой и отправилась в реанимацию 12-летняя девочка. Сын Марзаева остался в стороне. Ему до сих пор нет восемнадцати, да и формальным организатором числился его друг постарше. Местная пресса потом писала, что отец сам якобы наказал наследника, отправив того на перевоспитание в Ишимбайский кадетский корпус. Правда это или нет, неизвестно. Mash Batash сообщает, что младший Марзаев закрыл свой телеграм-канал, где выкладывал фотографии пачек денег и видеоролики с покатушками на дорогих тачках и мотоциклах. Его посты комментировали другие представители золотой молодёжи Башкирии, например сын Хабирова.

Слева направо, старший сын Марзаева Ахсарбек, сам Алан Марзаев и глава региона Радий Хабиров на матче ФК УФА. Фото © ufaved.info

Старший сын, 25-летний Ахсарбек Марзаев, зарегистрировал на себя ИП в сфере гостиничного бизнеса и рыболовства. Как выяснил Life.ru, юноша управляет построенным менее года назад гостевым домом «Лермонтовская скала» на Эльбрусе. Стоимость за номер от 5500 в сутки. Всего номеров двадцать один. Также Ахсарбек сдавал комнаты в соседнем особняке, который сейчас продаётся за 32 млн рублей. Ещё у него есть разрешение до 2044 года использовать реку Бирь для организации рыболовства.





Средний сын Марзаева, 21-летний Давид, пытается зарабатывать перепродажами одежды на Wildberries. У него ИП в сфере ресторанного бизнеса. Ещё он полтора года назад выступил основателем североосетинской компании «Геоэко», специализирующейся на производстве кормов. Сейчас юрлицо переписано на третьих лиц.

27-летняя дочь Марзаева пошла по стопам отца и стала налоговиком. Недавно она вышла замуж.

Откуда у детей чиновника деньги? 0 Возможно, это теневые доходы отца Они умные и заработали сами Пусть в этом разберётся следствие

Авторы Пётр Егоров