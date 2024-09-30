Правоохранители задержали вице-премьера Башкирии Алана Марзаева
Алан Марзаев. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Правоохранители задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
На данный момент отсутствуют данные касательно причины задержания чиновника. В республиканском СледКоме не давали никаких официальных комментариев.
«Полагаю, когда будет возможно уполномоченные органы дадут комментарии или пресс-релизы», — заявил представитель ведомства Евгений Каневский в беседе с «Лентой.ру».
Известно, что сын задержанного организует клубные вечеринки, и на одной из них госпитализировали 12-летнюю девочку с симптомами отравления алкоголем.
Недавно в Ульяновске полицейские задержали изверга, который жестоко избил бабушку, продававшую цветы. Мотивы злоумышленника всё ещё устанавливаются. Неадеквату инкриминируют статью о хулиганстве.