Задержан неадекват, жестоко избивший бабушку с цветами в Ульяновске

В Ульяновске задержан мужчина, который жестоко избил бабушку, продававшую цветы. Как сообщает SHOT, пострадавшая пенсионерка сейчас находится в отделении полиции на опознании.

Подозреваемый в избиении и его жертва. Фото © Telegram / Ирина Волк / SHOT

Мотивы злоумышленника всё ещё устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». 69-летняя бабушка, к счастью, серьёзных травм не получила.