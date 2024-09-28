Задержан неадекват, жестоко избивший бабушку с цветами в Ульяновске
SHOT: Задержан подозреваемый в избиении пожилой продавщицы цветов в Ульяновске
В Ульяновске задержан мужчина, который жестоко избил бабушку, продававшую цветы. Как сообщает SHOT, пострадавшая пенсионерка сейчас находится в отделении полиции на опознании.
Подозреваемый в избиении и его жертва. Фото © Telegram / Ирина Волк / SHOT
Мотивы злоумышленника всё ещё устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». 69-летняя бабушка, к счастью, серьёзных травм не получила.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области», — написала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Неадеквата разыскивала полиция, сообщалось, что злоумышленником может быть сын пострадавшей.
Telegram / Ирина Волк / SHOT