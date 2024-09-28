Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 14:08

Задержан неадекват, жестоко избивший бабушку с цветами в Ульяновске

SHOT: Задержан подозреваемый в избиении пожилой продавщицы цветов в Ульяновске

В Ульяновске задержан мужчина, который жестоко избил бабушку, продававшую цветы. Как сообщает SHOT, пострадавшая пенсионерка сейчас находится в отделении полиции на опознании.

Подозреваемый в избиении и его жертва. Фото © Telegram / Ирина Волк / SHOT

Подозреваемый в избиении и его жертва. Фото © Telegram / Ирина Волк / SHOT

Мотивы злоумышленника всё ещё устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». 69-летняя бабушка, к счастью, серьёзных травм не получила.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области», — написала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, ранее в Ульяновске мужчина несколько раз ударил по лицу бабушку, торговавшую цветами. Это попало на видео. Женщине оставалось лишь закрывать лицо руками. Неадеквата разыскивала полиция, сообщалось, что злоумышленником может быть сын пострадавшей.

Жительница Ульяновска избила пенсионерку пакетом с железной банкой внутри
Жительница Ульяновска избила пенсионерку пакетом с железной банкой внутри
Обложка ©

Telegram / Ирина Волк / SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров