Жительница Ульяновска избила пенсионерку пакетом с железной банкой внутри
Ульяновские полицейские задержали женщину, подозреваемую в избиении 78-летней пенсионерки. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Предварительно установлено, что между подозреваемой и потерпевшей произошёл конфликт на почве давних неприязней. Женщина ударила старушку пакетом с железной банкой из-под краски и нанесла резаную рану. Происходящее увидели соседи, которые угомонили конфликтующих и вызвали скорую помощь. Госпитализировали ли в итоге бабушку, не уточняется.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении МВД.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ульяновске неадекват жестоко избил бабушку, которая продавала цветы у магазина. Инцидент сняла камера уличного наблюдения. Злоумышленника разыскивает полиция, мотивы его агрессивного поведения пока не ясны. По нашим данным, избить пенсионерку мог её же сын. Со слов соседей, он редко выходит на улицу, при этом живёт на деньги престарелой матери.
Telegram / МВД МЕДИА