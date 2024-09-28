Жительница Ульяновска избила пенсионерку пакетом с железной банкой внутри

Ульяновские полицейские задержали женщину, подозреваемую в избиении 78-летней пенсионерки. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предварительно установлено, что между подозреваемой и потерпевшей произошёл конфликт на почве давних неприязней. Женщина ударила старушку пакетом с железной банкой из-под краски и нанесла резаную рану. Происходящее увидели соседи, которые угомонили конфликтующих и вызвали скорую помощь. Госпитализировали ли в итоге бабушку, не уточняется.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении МВД.