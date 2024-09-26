Суд отправил в тюрьму амбалов, которые поставили на колени и избили школьников в Москве
Мужчин, избивших школьников в Западном Дегунине, приговорили к 4 годам колонии
Тимирязевский районный суд города Москвы вынес приговор мужчинам, которые избили подростков палкой во дворе жилого дома в районе Западное Дегунино на севере столицы. Об этом сообщили пресс-службе московских судов.
«Герасименко Александр Иванович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч.2 ст. 213 УК РФ. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, суд окончательно назначил Герасименко А.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 4 месяца», — говорится в сообщении суда.
Обвиняемые Герасименко и Бабаджанов в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Второго фигуранта — Бабаджанова Далера Низомовича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Он 3 года и 6 месяцев будет отбывать наказание в колонии общего режима. В пресс-службе также отметили, что суд частично удовлетворил гражданские иски представителей пострадавших детей.
Напомним, в ноябре прошлого года мужчины поставили подростков на колени и избили их палкой. Злоумышленниками оказались 59-летний безработный житель столицы и 36-летний иностранец. Разборки решили устроить из-за того, что кто-то из детей якобы стучал в их квартиру. Один из обвиняемых угрожал детям убийством.
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