Суд отправил в тюрьму амбалов, которые поставили на колени и избили школьников в Москве

Тимирязевский районный суд города Москвы вынес приговор мужчинам, которые избили подростков палкой во дворе жилого дома в районе Западное Дегунино на севере столицы. Об этом сообщили пресс-службе московских судов.

«Герасименко Александр Иванович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ и ч.2 ст. 213 УК РФ. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, суд окончательно назначил Герасименко А.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 4 месяца», — говорится в сообщении суда.

Обвиняемые Герасименко и Бабаджанов в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Второго фигуранта — Бабаджанова Далера Низомовича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Он 3 года и 6 месяцев будет отбывать наказание в колонии общего режима. В пресс-службе также отметили, что суд частично удовлетворил гражданские иски представителей пострадавших детей.