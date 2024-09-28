Сидит дома и живёт за счёт мамы: Родной сын мог жестоко избить пенсионерку с цветами в Ульяновске

Мужчину, избившего пенсионерку, которая продавала возле магазина цветы в Ульяновске, до сих пор не могут найти местные полицейские. Поиски ведутся уже почти неделю. По данным SHOT, бабушку зовут Валентина, она овдовела несколько лет назад и живёт с сыном-иждивенцем

Местные рассказали нам, что пенсионерка регулярно продаёт цветы, которые выращивает сама. Для неё это хобби и любимое дело на старости. Живёт старушка недалеко от «Гулливера», её все знают и относятся к ней тепло. Жители предположили, что напасть на бабушку мог её 37-летний сын — он редко выходит на улицу, при этом живёт на деньги матери.

После случая жестокого нападения пенсионерку местные больше не видели, хотя она приходила торговать цветами возле магазина каждый день.