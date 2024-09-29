Москвич перепутал собиравшую веточки женщину с закладчицей и попытался задержать

Попытка москвички собрать веточки для поделки в детский сад чуть не закончилась для неё в отделении полиции. Полную бдительности историю рассказывает SHOT.

Жительница столицы решила воспользоваться моментом и собрать поделку для детсада на улице Донелайтиса в Тушино. При этом у неё из кармана торчали жёлтые листья. Наблюдавший за данным процессом москвич почуял неладное. «Закладчица», подумал про себя мужчина, и решил задержать потенциальную нарушительницу. К счастью, обе стороны смогли понять друг друга, полицию вызывать не пришлось.