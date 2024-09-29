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29 сентября, 16:23

Москвич перепутал собиравшую веточки женщину с закладчицей и попытался задержать

Попытка москвички собрать веточки для поделки в детский сад чуть не закончилась для неё в отделении полиции. Полную бдительности историю рассказывает SHOT.

Жительница столицы решила воспользоваться моментом и собрать поделку для детсада на улице Донелайтиса в Тушино. При этом у неё из кармана торчали жёлтые листья. Наблюдавший за данным процессом москвич почуял неладное. «Закладчица», подумал про себя мужчина, и решил задержать потенциальную нарушительницу. К счастью, обе стороны смогли понять друг друга, полицию вызывать не пришлось.

В Москве задержали закладчицу, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты
В Москве задержали закладчицу, которая оказалась экс-кандидатом в депутаты

Ранее в Кургане задержали 10-летнего закладчика наркотиков. Ребёнок раскладывал по городу запрещённые вещества вместе со взрослым наркокурьером.

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Никита Никонов
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