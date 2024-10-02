Три элитные иномарки арестовали у экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Роскошные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестованы. Об этом свидетельствуют данные из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
Например, арест наложили на раритетное авто 1967 года, Cadillac Escalade и на Mercedes-Benz G63. Последняя машина, кстати, оформлена на водителя обвиняемого, а ездит на машине при этом сам Иванов.
В 2019 году автопарк бывшего замминистра был намного больше. Пару лет назад там стояло 12 авто. Среди наиболее примечательных — Chevrolet Suburban и ЗиС-110. Последняя машина сегодня стоит от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги обвиняемого были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля прямо на рабочем месте по подозрению в получении крупной взятки. В результате расследования его активы и имущество были арестованы, а сам экс-чиновник заключён под стражу. 19 сентября суд продлил срок его ареста до 23 декабря. По делу бывшего замминистра проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица.
ТАСС / Сергей Булкин