Три элитные иномарки арестовали у экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Роскошные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестованы. Об этом свидетельствуют данные из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Например, арест наложили на раритетное авто 1967 года, Cadillac Escalade и на Mercedes-Benz G63. Последняя машина, кстати, оформлена на водителя обвиняемого, а ездит на машине при этом сам Иванов.

В 2019 году автопарк бывшего замминистра был намного больше. Пару лет назад там стояло 12 авто. Среди наиболее примечательных — Chevrolet Suburban и ЗиС-110. Последняя машина сегодня стоит от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги обвиняемого были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.