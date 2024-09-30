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30 сентября, 04:40

Автопарк пополняется: В деле Тимура Иванова всплыла ещё одна роскошная иномарка

РИАН: В деле Иванова фигурирует Mercedes-Benz G63, оформленный на его водителя

Суд по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова в Москве. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Суд по делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова в Москве. Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Новая информация появилась в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. В материалах расследования упоминается о машине марки Mercedes-Benz G63, которая была зарегистрирована на личного водителя чиновника в период с 2022 по 2023 годы. Однако автомобиль использовался самим фигурантом дела. Об этом стало известно из документов, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Стоимость данного подержанного автомобиля колеблется в диапазоне от 5,2 до 15 миллионов рублей. Это подтверждает статус автомобиля как элитного средства передвижения, которое вряд ли может позволить себе среднестатистический гражданин.

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Напомним, в ходе расследования дела экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова были обнаружены новые факты об его автомобильной собственности: в регистрационных документах выявили Cadillac Escalade 2021 года и раритетный автомобиль 1967 года выпуска.

Кирилл Сосновских
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