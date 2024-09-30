Автопарк пополняется: В деле Тимура Иванова всплыла ещё одна роскошная иномарка

Новая информация появилась в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. В материалах расследования упоминается о машине марки Mercedes-Benz G63, которая была зарегистрирована на личного водителя чиновника в период с 2022 по 2023 годы. Однако автомобиль использовался самим фигурантом дела. Об этом стало известно из документов, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Стоимость данного подержанного автомобиля колеблется в диапазоне от 5,2 до 15 миллионов рублей. Это подтверждает статус автомобиля как элитного средства передвижения, которое вряд ли может позволить себе среднестатистический гражданин.